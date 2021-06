Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, passione travolgente in strada

Caldo rovente e amore esplosivo. Un binomio che avvolge la passione tra l’attore e dentista, Giulio Berruti, e la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, da oltre un anno. Come riportato dalla rivista “Oggi”, la nota coppia passeggia tra le strade di Roma mano nella mano, affiancata dai genitori di lui (il chirurgo oculista Giuseppe Berruti di Moncalvo e Francesca Romana Reggiani, professione avvocato). La reunion sembra essere dovuta al rientro da parte di Berruti dagli USA dove ha terminato le riprese un film. Ai festeggiamenti, si aggiunge il regalo dell’attore alla fidanzata: la nuova auto fiammante, una Toyota. Generoso nei doni, ma anche nelle effusioni: il bell'attore sembra non curarsi degli occhi indiscreti e si lascia andare in palpatine al lato b della fidanzata oltre i limiti consentiti dai paparazzi.