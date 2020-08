Belen e Stefano De Martino, Maria De Filippi: «Lui fa pasticci, ma non escludo nulla»

Belen e Stefano De Martino continua a essere la telenovela dell'estate 2020. Maria De Filippi per la prima volta si è espressa sulla relazione tra i due in un'intervista al settimanale Gente sottolineando che Stefano è un vero combinaguai: «Se non fa pasticci non è lui». E poi aggiunge: «Potrebbe esserci un ritorno di fiamma». Maria De Filippi ha poi raccontato che dopo la fine del lockdown, prima di andare a Napoli Stefano De Martino è passato per Roma a trovarla: «E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi».

Maria prosegue parlando di De Martino da un punto di vista lavorativo, non nascondendo la stima che ha per lui, ma poi aggiunge: «Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere». Non si sbilancia in merito alla crisi con Belen ma aggiunge: «Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni…». Poi parla anche di Belen: «sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore». Come finirà quindi tra i due? Potrà esserci un ritorno di fiamma, stando al parere della De Filippi nulla è da esludere.

