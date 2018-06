Borriello a Mykonos con Stefania Seimur, dea bendata del “Grand Hotel Chiambretti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’estate per Marco Borriello è arrivato l’amore. Il calciatore in forza alla Spal infatti è fidanzato con Stefania Seimur, modella e “Dea Bendata” del “Grand Hotel Chiambretti”, andato in onda su Canale 5 nel 2016. Borriello ha da poco compiuto 36 anni, aveva già presentato ai suoi fan la nuova fiamma durante la sua festa di compleanno attraverso i social ed ora è stata paparazzo da “Chi” durante una romantica fuga d’amore.La coppia infatti ha trascorso una “luna di miele” sotto al sole sull’isola di Mykonos in un resort di lusso fra passeggiate, bagni e tenerezze da innamorati…