Marco Bocci ricoverato a Perugia: messaggio dell'attore dall'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – Grande paura per. L’attore, marito di Laura Chiatti, è stato ricoverato ina Perugia e ha voluto utilizzare il suo account Instagram per rassicurare i numerosi fan circa le sue condizioni di salute. Marco è arrivato nella struttura sanitaria con la febbre molta alta e i dottori hanno deciso di trattenerlo per accertamenti nel reparto di Malattie Infettive. Alla fine nulla di grave e l’attore, ancora in ospedale, ha postato un video “per non creare inutili panici…”, come ha scritto lui stesso sul social.“Allora ragazzi, tutto ok, sto qui qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto alla grande”, ha spiegato Bocci abbracciato a Laura Chiatti che ha confermato: “Tornerà presto alla grande, tranquilli”.La febbre l’ha costretto a saltare la puntata di “Amici” e ora i fan, che hanno riempito di like sul post, se sarà presente nella prossimo serale del talent.