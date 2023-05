Marcella Bella attacca Ornella Vanoni su Facebook: «Bisogna chiedere al suo chirurgo per rifarsi la faccia»

Marcella Bella perde le staffe contro un haters su Facebook e ci va di mezzo Ornella Vanoni.

Marcella Bella contro Mara Venier? «Di te non ero gelosa, anche se facevi la simpatica con mio marito...»

Marcella Bella contro un hater, ci va di mezzo Ornella Vanoni

Marcella non ci ha messo molto a ribattere ma tira in ballo Ornella Vanoni. «Mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibalmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente, mi spiace. Devi tenertelo così con me. Baci»

Ornella Vanoni non ha ancora replicato, e chissà se lo farà, ma gli utenti vogliono sapere anche i nomi degli altri colleghi della Bella che sono ricorsi ai ritocchini.