Mara Venier e il ritorno a Domenica In: «Ho perso 8 chili e mi sento bene. Ecco come ci sono riuscita»

è pronta per la grande prova di. La data di inizio della trasmissione è il 16 settembre e la conduttrice per il suo ritorno in casa Rai è in grande forma.Mara infatti, 67 anni, ha spiegato come è riuscita a perdere 8 chili: “Ho eliminato vino, dolci, ma mangio i carboidrati, sebben misurati, e mi concedo anche qualche sorbetto – ha fatto sapere in un’intervista a “Gente”- Fondamentale, però, è cercare di muoversi. In vacanza, a Casa de campo, in Repubblica Dominicana, mio marito Nicola (Carraro) andava a giocare a golf, io camminavo almeno 50 minuti. Ora, a Roma, ritornerò in palestra seguita da un personal trainer”.L’inizio del regime alimentare è legato ad altri sintomi: “Ho perso 8 chili e mi sento bene! Ero andata dal mio cardiologo, il professor Rebuzzi, per un forte dolore al petto. Dopo tutti gli accertamenti, che per fortuna non hanno evidenziato nulla, mi ha consigliato di fare una visita dal professor Miggiano, nutrizionista del Gemelli di Roma. Dovevo alleggerirmi un po’ e lui, oltre a farmi seguire un regime alimentare, mi ha insegnato a mangiare sano, vario, senza privarmi di tutto”.