Mara Maionchi compie 80 anni: «Grazie per l'affetto da quel giorno che ho detto una parolaccia in prima serata»

Mara Maionchi compie oggi 80 anni. Produttrice discografica, conduttrice e grande personaggio televisivo, Mara è nata a Bologna il 22 aprile del 1941, e da Italia's Got Talent a X Factor, durante la sua carriera nel mondo della musica, ha riscosso grande apprezzamento presso il pubblico italiano. Amata per la sua piccante personalità e per la sua schiettezza senza filtri, gode ora del successo della serie tv LoL, che l'ha vista tra i suoi protagonisti, nel ruolo di conduttrice.

E oggi sono 80! Grazie per gli auguri, l’affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto con naturalezza una parolaccia in prima serata 🙏🏻❤️ #80anni #meglio40x2 Posted by Mara Maionchi on Thursday, 22 April 2021

Sono tantissimi gli auguri che le arrivano sui social, tra tutti quelli del suo collega Fedez. Al grande affetto Mara Maionchi risponde con un post Facebook in cui pubblica una sua foto da giovane e scrive: «E oggi sono 80! Grazie per gli auguri, l’affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto con naturalezza una parolaccia in prima serata 🙏🏻❤️ #80anni #meglio40x2». Insomma, ancora una volta, nel giorno del suo compleanno, la Maionchi non perde occasione per mostrare la sua unica ed inimitabile personalità.

