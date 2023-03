Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i motivi della fine della loro relazione: «Lei non lo accetta»

La fine della relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sembra essere ormai ufficiale, anche se nessuno dei due ne ha ancora parlato apertamente. Tra i tanti indizi sui social, e le parole dette dalla Nazzaro a Milena Miconi nel corso di una diretta del Grande Fratello Vip, spunta un'altra indiscrezione dal settimanale Chi che conferma la rottura e ne spiega i motivi.

La decisione di Manila

Secondo quanto riporta il magazine a prendere la decisione sarebbe stata proprio Manila, nonostante Amoruso starebbe tuttora insistendo per cercare di recuperare il loro rapporto. Pare che a spingere l'ex vippona a chiudere con il compagno sarebbero stati degli atteggiamenti di lui, nello specifico la sua voglia di apparire che lo avrebbe portato a dedicare poco tempo alla coppia. Si tratta solo di un'indiscrezione, visto che per ora nessuno dei due interessati continua a proferire parola in merito.

I motivi dell'addio

L'addio è arrivato però inaspettato, dopo i continui interventi di Amoruso durante il Gf Vip della Nazzaro, alcuni avevano visto in loro una coppia affiatata e già si parlava di nozze. Amoruso intanto sarebbe pronto a partire per L'Isola dei Famosi come naufrago, mentre per Manila ci sono nuovi progetti lavorativi in vista con la radio.