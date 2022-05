Maneskin, Victoria De Angelis nuda tra i fiori: l'ultimo scatto hot della bassista

Dall'Eurovision a Trani, i Maneskin danno sempre spettacolo. E se per caso passano inosservati (molto difficile), ci pensano i social a dargli una mano. La bassista Victoria De Angelis si è esibita sul suo profilo Instagram con una altra foto al limite della censura. Completamente nuda, coperta solo da qualche fiore e gli occhiali da sole, si è fatta fotografare in tutta la sua bellezza, scatenando le reazioni dei fan.

Non è la prima volta che la musicista stupisce con scatti del genere. Un modo di fare che è ha reso famosa tutta la band, Damiano (il frontman) in primis. Stasera torneranno sul palco, per suonare all'esclusivo "Gucci Cosmogonie", party della casa di moda che si terrà al Castel del Monte di Andria.

