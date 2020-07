Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche al lago: «Urlavo disperato, mentre i miei amici ridevano»

Cristiano Malgioglio è stato aggredito da alcune oche selvatiche, che l'hanno beccato e fatto scivolare in un laghetto. È successo pochi giorni fa in Puglia ed è stato lo stesso Malgioglio, attraverso Instagram, a raccontare l'accaduto: «Stavo provando a portare da mangiare, ma non mi lasciavano entrare nel loro habitat. In poche parole sono stato aggredito e beccato. Non solo, sono addirittura scivolato nel loro laghetto facendomi male a un braccio e alla mia povera gamba, beccata in più punti».

LEGGI ANCHE Malgioglio, urla prima del decollo: «Non voglio sedermi accanto a uno sconosciuto»

LEGGI ANCHE Cristiano Malgioglio irriconoscibile, esce di casa dopo 3 mesi e il web insorge: «Ma come ti sei conciato?»



Una scena surreale, che però ha davvero spaventato il malcapitato Malgioglio: «Urlavo disperato, mentre i miei due amici ridevano come dei pazzi, quei deficienti totali. Le oche non mi vedranno più, al limite da lontano». Un'esperienza che ha segnato il cantautore, che trova comunque il modo di riderci su: «Sono cose che capitano. Si dice che lasciano passare solo gli uomini, forse io ero troppo femminile? Non lo so. So solo che ho braccia, gambe e natiche doloranti».

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA