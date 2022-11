Madonna, twerking in lingerie su TikTok. I fan sotto choc: «Ma cosa le sta succedendo?» Foto

Madonna irriconoscibile... e senza freni inibitori. La cantante di Like A Virgin è tornata a scatenarsi a ritmo di musica (e twerking), questa volta mostrandosi su TikTok in lingerie e con le calze a rete, suscitando non poche reazioni da parte degli utenti. Ultimamente la regina del pop sta (forse) esagerando, mostrandosi con atteggiamenti decisamente provocanti.

«Cosa sta succedendo?»

Nel video, diventato virale e che ha totalizzato 2 milioni di visualizzazioni, Madonna ha dato il via ad alcune mosse audaci riprendo il suo fondoschiena e mettendosi a twerkare davanti alla telecamera dello smartphone sulle note di L$d di Luclover. Il video ha scatenato subito la preoccupazione da parte dei fan che lo hanno definito «inquietante». «Per favore, qualcuno la aiuti, sono seriamente spaventato», hanno scritto gli utenti sotto al video. Tuttavia, non è la prima volta che Madonna, popstar che negli anni Ottanta e Novanta ha collezionato hit mondiali, mostra un atteggiamento spinto e provocatorio che allarma i fan. Ultimamente aveva condiviso sui social un selfie in topless, mostrandosi a seno nudo, coprendo il seno con alcuni emoji, per non incorrere nella censura della piattaforma.