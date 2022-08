Madonna, il nuovo fidanzato fa impazzire il web: bello, 23 anni, chi è Andrew Darnell

Madonna non smette mai di stupire. A quattro mesi dalla separazione del suo ultimo fidanzato che già aveva scandalizzato il mondo per la sua giovane età, la regina del Pop se ne trova uno ancora più giovane. Archiviata la storia con il 28enne Ahlamalik Williams, la Ciccone ha trovato riparo tra le braccia del 23enne Andrew Darnell. Madonna e il suo nuovo toyboy sono usciti allo scoperto sulla copertina di «Paper» e adesso si mostrano insieme su Instagram in scatti che sono un mix di sensualità ed erotismo, facendo impazzire i fan del gossip.

La differenza di età

Per Madonna e la sua nuova fiamma la differenza di età non sembra essere un problema. I due hanno posato insieme per la copertina di «Paper» e, nelle ultime ore, la celebre pop star si è mostrata insieme al fidanzato anche attraverso i social. Madonna, che il 16 agosto ha spento 64 candeline, ha confessato di aver incontrato per la prima volta la sua nuova fiamma mentre passeggiava a Long Island. Andrew Darnell a 23 anni ha fatto perdere la testa alla regina del pop: «Ho visto questo ragazzo così mistico, non ti prendo in giro, che pattinava davanti a me e mi sembrava di vedere Bob Marley sullo skateboard. Era magnifico», ha rivelato. Si dà il caso che Durnell sia poco più giovane di Lourdes Maria Ciccone, la figlia di Madonna che quest’anno ha compiuto 25 anni.

Chi è Andrew Darnell

Andrew Darnell viene descritto come il classico vincente, un uomo «dai mille talenti». Abita a Long Island, a New York, ha un futuro roseo all'orizzonte con il ruolo di Sylvester nel teen drama HBO «Betty» e poi ama pattinare e andare sullo skateboard. Su Instagram è pieno di scatti che lo raccontano, oltre allo scatto con la sua nuova fidanzata, Madonna.