Novità, Madonna nuda sul letto: «Un angelo veglia su di me». E 4 dei 6 figli la chiamano “Mambo”

Si presentasse una volta tanto vestita in tailleur, potremmo rispolverare parole come "provocazione" e "scandalo" e invece Madonna insiste nella decennale banalità di comparire nuda davanti agli obbiettivi. Poi ci sono i social come Instagram che rilanciano le pose della 63enne star e il gioco continua come vuole lei. In realtà non c'è nulla di nuovo nei 10 scatti che riprendono Madonna Louise Veronica Ciccone ignuda o in calze a rete e lingerie a letto o sotto il letto. E non sempre è il viso in primo piano a offrire espressioni che non inquietano nemmeno il paziente angioletto di legno appeso sopra al talamo della sua villa di Los Angeles.

Nelle foto si nota anche la federa ricamata con la parola "Mambo's", soprannome che i suoi figli Estere e Stella, nove anni, Mercy James, 15, e David Banda, 16, le hanno amorevolmente affibbiato. Non si sa invece come le si rivolgono gli altri figli Rocco John, 21 anni, e Lourdes, 25.

C'è pure un titolo alle foto dell'ultimo set di Madonna: "Angelo che veglia su di me".