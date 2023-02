Madonna irriconoscibile ai Grammy, i fan: «Non può essere lei, si è ritoccata»

Madonna ai Grammy Awards 2023 è apparsa irriconoscibile. Gli spettatori sono rimasti impressionasti dal suo volto, che ha scatenato un mare di reazioni su Twitter. Alcuni non riuscivano nemmeno a riconoscerla mentre si trovava di fronte al pubblico con labbra notevolmente più grandi, trecce, un abito nero attillato e guanti a rete.

Madonna irriconoscibile ai Grammy, cosa è successo

Durante il suo discorso, la leggenda di “Like a Virgin” ha annunciato: “Sono qui per ringraziare tutti i ribelli là fuori. Ragazzi, dovete sapere tutti voi piantagrane là fuori, dovete sapere che il vostro coraggio non passa inosservato". Ha continuato: "Sei visto, sei ascoltato e, soprattutto, sei apprezzato". Ma i fan si sono soprattutto concentrati sul suo volto, drasticamente cambiato rispetto alle ultime apparizioni.

Le reazioni

“Madonna chi? Non può essere lei?" uno spettatore ha twittato. "#GRAMMYs Vorrei davvero che Madonna non si toccasse mai il viso", ha concordato un altro . “Non c'era davvero alcun motivo. Stava per invecchiare magnificamente. È sempre stata bellissima”. Un altro si è lamentato: “Madonna non sembra nemmeno Madonna”. E c'è anche chi l'ha paragonata, sarcasticamente, al personaggio del film Saw.