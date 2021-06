Madonna posta un video del figlio 15enne che sfila in abito da sera: «L'autostima è tutto»

Madonna diverte i suoi fan postando su Instagram un video di suo figlio David che sfila in casa con un abito di seta. «L'autostima è tutto», scrive la star sotto il filmato. Il ragazzo 15enne, David Banda, sembrerebbe proprio aver ereditato tutto lo stile della mamma. Nelle immagini si diverte a sfilare per i corridoi della villa di famiglia indossando un vestito color cremma realizzato da Mae Couture. A completare il look, occhiali da sole neri e scarpe da ginnastica bianche. Il video presenta immagini di lui intervallate da un servizio fotografico in stile rivista in cui posa sotto delle palme.

APPROFONDIMENTI IL POST Nick Kamen, l'addio di Madonna: «E' straziante sapere... MODA Madonna nello spot per il lancio della sua prima line di cosmetici IL RACCONTO Lady Gaga, il racconto choc: «Stuprata dal produttore a 19 anni... LONDRA Salma Hayek: «Il Covid non mi dava tregua, ho preferito...

Lady Gaga, il racconto choc: «Stuprata dal produttore a 19 anni e scaricata incinta per strada»

L'ADOZIONE - Madonna, oggi 62 anni, ha adottato David dal Malawi nel 2006 quando aveva solo 13 mesi con l'ex marito Guy Ritchie. Un gesto circondato da polemiche, poiché secondo la legge del Malawi, i genitori adottivi sono obbligati a vivere nel paese dell'Africa orientale per almeno un anno prima di adottare. La pop star è poi tornata nel paese altre due volte, per adottare la figlia 'Mercy', 15 anni, nel 2009, e le gemelle Estere e Stella, otto anni, nel 2017. La cantante ha anche due figli biologici: Lourdes Leon, di 24 anni, e Rocco Ritchie, di 20.

'Confidence is Everything': Madonna's son David, 15, looks glamorous as he struts around the house in a dress https://t.co/gQJCAlqZ2Y — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 31, 2021

Il 15enne David è un buon ballerino con talenti musicali al piano e alla chitarra. In un'intervista del 2019, Madonna ha detto a Vogue UK che tra tutti i suoi figli, sente che sia David ad avere con lei «più in comune». «Concentrazione e determinazione», ha detto Madonna alla pubblicazione, «Sono abbastanza sicura che l'abbia preso da me. È quello con cui ho più cose in comune. Sento che mi prende; ha più del mio DNA di tutti i miei figli finora».