Madonna sceglie la Puglia per festeggiare i 63 anni: mega festa Vip a ritmo di "Mambo's birthday"

Madonna festeggia i suoi 63 anni e decide di farlo in Puglia. Una grande festa di compleanno in cui non mancano i tocchi di trasgressione tipici della pop star che posta sui social foto e video del "Mambo's birthday" trascorso in compagnia della sua famiglia e degli amici.

Madonna, compleanno in una masseria in Puglia

Compleanno in Puglia per Madonna: la regina del pop ha scelto ancora una volta il tacco della penisola per festeggiare i suoi 63 anni. Riunendo decine di amici, fra peperoncini e luminarie tipiche della festa, Madonna è tornata per la terza volta nel resort di extralusso di Savelletri Borgo Egnazia dove era già stata ospite nel 2016 e nel 2017. Come Lady Gaga, anche Madonna - la cui famiglia, i Ciccone, è originaria di un paesino dell'Abruzzo - non nasconde l'amore per l'Italia e per la Puglia.

Nei post di Madonna dapprima immagini del volo privato destinazione Italia, poi la pop star si mostra mentre gusta un gelato con sottofondo musicale di ritmi nostrani. Le immagini della festa del 16 agosto si concludono con gli scatti di una mega torta dagli spunti bizantini.