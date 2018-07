Madonna compie 60 anni, party extralusso nel castello a Marrakech

di Paolo Travisi

Il passare del tempo è l'elemento democratico della vita di ognuno. Stanno per arrivare i 60 anni anche per la popstar più pop di sempre, Madonna. Al secolo Louise Veronica Ciccone, abruzzese d'origine, per spegnere 60 candeline il prossimo 16 agosto avrebbe scelto un castello a Marrakech, in Marocco.Si tratta di un'indiscrezione, ma pare che in città la notizia sia una certezza. Il maniero in questione, di proprietà di Richard Branson, l'eccentrico miliardario patron della Virgin, si chiama Kasbah Tamadot, con affaccio esclusivo su un canyon. La città marocchina, recentemente meta privilegiata delle star dello showbusiness, in passato è stata scelta anche da Tom Cruise, Britney Spears, lo chef Gordon Ramsay e l'ex-calciatore David Beckham. I festeggiamenti saranno sicuramente da favola, anche se c'è il massimo riserbo sui nomi degli invitati, che potrebbero alloggiare all'interno della medina di Marrakech, dove Branson possiede riad di lusso. Ma come arriva Madonna a questo compleanno così importante? Sicuramente con sei figli, naturali e adottati, ma senza un compagno (almeno per il momento). L'ultimo legame ufficializzato col matrimonio, risale al regista inglese Guy Ritchie, dal quale Madonna si è separata ormai dieci anni, quando aveva 50 anni. Dopodiché la popstar ha collezionato una serie di giovanissimi partner, ballerini, modelli, intorno ai 20 anni. Tornando al super party, chissà se la popstar americana supererà per lusso e numero di ospiti, quello del plurimilionario argentino Alejandro Roemmers che lo scorso febbraio ha radunato in città 600 amici per festeggiare il compleanno in quattro notti da sogno, tra deserto, champagne e concerti di Ricky Martin.