Una regina in crisi di identità? Forse. Mentre i fan si sono da tempo rassegnati all'idea che difficilmente Madonna tornerà a regnare nel pop come ai tempi di Like a Virgin, True Blue o del più recente si fa per dire, è del 2008 Hard Candy, l'ultimo album ad aver venduto svariati milioni di copie a livello mondiale (quattro, mentre Madame X del 2019 non ha raggiunto il milione), lei ad abdicare non ci pensa affatto. L'ultima trovata della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati