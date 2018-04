Maddalena Corvaglia dimentica Stef Burns, eccola col nuovo fidanzato: «Un vecchio amico titolare di un'agenzia immobiliare»

Costanza Caracciolo con Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: "Sarda, Sicula e Pugliese in America"

MILANO – Leggo.it torna a parlare diLa bella ex velina infatti qualche tempo fa ha messo fine al suo matrimonio con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, per cui si era trasferita in America e con cui ha avuto una figlia, Jamie, che ha da poco compiuto 6 anni.Maddalena però, come testimonia “Chi”, ha un nuovo amore con cui è stata fotografata durante una spensierata giornata in giro per Milano, in cui non manca la figlia.Il fortunato, secondo la rivista, è un amico di antica da di Maddalena, si chiama Alessandro Viani, titolare di un’agenzia immobiliare, ha circa cinquant’anni e due figli da un precedente matrimonio.