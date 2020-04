Maddalena Corvaglia, pattini e tutina sexy: la caduta diventa virale

Un brutta caduta per Maddalena Corvaglia. L’ex velina di “Striscia la notizia” è in quarantena da coronavirus e voleva regalare ai suoi follower un video sexy e divertente in cui, abbigliata con una tutina, passava l’aspirapolvere per casa con i pattini.

Più facile a dire che a farsi visto che, come testimoniano le stories di Maddalena, il parquet della sua casa deve essere molto scivoloso. Mentre il telefonino la riprende Maddalena esce da una porta con pattini e aspirapolvere, l’accende, la comincia a passare e improvvisamente perde l’equilibrio.

I pattini improvvisamente librano in aria mentre lei finisce a terra. Le risate della Corvaglia stesa sul pavimento testimoniano che, nonostante la spaventosa coreografia non voluta, il volo sul pavimento non ha avuto particolari conseguenze, se non quella di aver regalato una scenetta veramente divertente ai suoi follower.

