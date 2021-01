Zaniolo, Madalina Ghenea lo coccola: «Mi è entrato nel cuore». Ma lui si cancella dai social

Il realty show sulla vita di Nicolò Zaniolo non accenna a terminare. Dopo aver lasciato Sara Scaperrotta rimasta incinta di lui per la seconda, il centrocampista ha perso la testa per Madalina Ghenea.

La modella romena di 33 anni dopo aver diffuso nella giornata di ieri un comunicato stampa redatto dallo studio legale che le segue in cui ha smentito categoricamente di essere fidanzata con Zaniolo, oggi pubblica una storia su Instagram in cui ha precisato che: «Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sano tutti. Così come lo ha scritto lui, lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati». Questa la sua story su Instagram.

Dopo qualche minuto a dare un annuncio è il giocatore della Roma che ha scelto di mettere da parte i social: «Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, vi abbraccio», è la dichiarazione di Zaniolo apparsa sul profilo Instagram della mamma Francesca Costa.

