Madalina Doroftei a Oggi è un altro giorno, la fidanzata di Alessandro Egger per la prima volta in tv: età, carriera e Instagram

Madalina Doroftei ospite a Oggi è un altro giorno. La fidanzata di Alessandro Egger (ex concorrente di Ballando con le Stelle 2022), ospite oggi, lunedì 22 maggio 2023, nel salotto di Serena Bortone su Rai1 alle 14.05. È la prima volta che Madalina appare in tv. Ma chi è Madalina Doroftei?

Madalina Doroftei, chi è

Madalina Doroftei è nata in Romania e fa la modella, sul suo passato si sa veramente poco. «La mia avventura nella moda inizia all’età di 14 anni durante un concorso di bellezza al liceo, l’occasione per poi essere scoperta da una piccola agenzia in Romania.

La storia con Alessandro Egger

Alessandro Egger è innamoratissimo di lei: una volta ha percorso più di 3.000 km per vederla solo per poche ore. La modella ha svelato che il segreto per andare d’accordo è l’equilibrio. In occasione della festa di San Valentino, Madalina Doroftei ha scritto su Instagram una romantica dedica per il fidanzato: «Dicono che l’amore è cieco. Non sono d’accordo. L’infatuazione è cieca, l’amore è onniveggente e tollerante. L’amore è vedere tutti i difetti e le imperfezioni e accettarli. L’amore è accettare le cattive abitudini e i manierismi e aggirarli. L’amore è riconoscere tutte le paure e le insicurezze e scoprire che il proprio ruolo è consolare. L’amore lavora attraverso tutte le sfide e i momenti dolorosi. L’infatuazione è fragile e andrà in frantumi quando la vita non è perfetta. L’amore è forte e rafforza perché è reale».

La carriera da modella e Instagram

Non solo una modella, Madalina è anche laureata in ingegneria e recentemente ha avuto l’opportunità di apparire nel film di Ridley Scott, The House of Gucci. In passato, è entrata nel Guiness dei Primati, per aver calcato la passerella alla quota più alta, per la precisione sul Monte Everest a 5.600 metri. La ragazza è molto attiva sui social. Il suo account su Instagram (@madalinadorofteiofficial) vanta circa 30mila follower.