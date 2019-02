di Alessio Esposito

Battibecco in diretta da Barbara D’Urso, nel corso del salottino pomeridiano di Domenica Live, fra il divino Otelma e Vladimir Luxuria. Parlando della sua breve esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi, il mago ha inveito contro l’ex deputata – che l’aveva precedentemente attaccato - esclamando: «Taci brutta comunista!». Luxuria ha però voluto sdrammatizzare con un «comunista sì, brutta no». Il divino Otelma, forse non pago della risposta della sua rivale, ha proseguito: «Noi abbiamo l'impressione che la botta in testa l'abbia presa tu, Luxuria! Tu sei comunista, noi siamo anticomunisti!».Il pubblico, molto divertito dal battibecco, ha riso e applaudito alle risposte di Luxuria. La discussione era nata perché il divino Otelma aveva sostenuto di essere stato «sequestrato» dalla produzione dell’Isola dei Famosi ed aver ricevuto lo stesso trattamento del resto dei naufraghi, mentre lui era in Honduras in qualità di “ospite speciale”.