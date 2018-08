Luigi Favoloso accusa Corona: «Ricatta Nina, per questo tra noi è finita». Ma lei nega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mi avete accusato di aver finto la fine della mia relazione con Nina, bugia grandissima, io ho sempre postato cose con lei, in Croazia, al suo compleanno e in tante altre serate”. Continua il mistero sulla love story frae il fidanzato ed ex gieffino VipNon si sa se si siano lasciati realmente o meno, ma i due hanno avuto uno scontro via social, con Mario che in una instagram Stories ha scritto di un “” a cui sarebbe sottoposta Nina: “Momenti belli per entrambi – ha scritto sul social - siamo stati insieme ed è stato più bello di prima, non abbiamo mai ufficializzato il tutto per il non troppo velato ricatto a cui Nina è sottoposta, ‘Se vuoi vedere tuo figlio stai lontano da Favoloso‘. Ho pensato che questa cosa fosse passeggera e ho accettato per amore. Perchè so quanto Nina ami Carlos. Ma ora basta, perchè dai ricatti siamo passati alle avances e a mancanze di rispetto nei mie confronti. "Se vuoi stare con tuo figlio vieni in Puglia a casa mia" (cit.). Allora, lei ha accettato ma io, con tutto l’amore, questo non posso accettarlo. La fine è arrivata. Le auguro il meglio”.Nina non ha mancato di rispondere a quanto postato dal (presunto) ex: “Preferivo non rispondere al post di L.M.F. ma, per rispetto della serenità raggiunta, ritengo doveroso farlo. Mi spiego. Ciò che ha scritto il mio ex fidanzato è totalmente inventato. Nessun ricatto nè avances sono state mai destinate al mio indirizzo da parte di. Trattasi solo di un comune desiderio di far stare bene nostro figlio Carlos Maria con entrambe le figure genitoriali per restituirgli quella serenità ogni tanto vacillata. Inutile dirlo, il bene di Carlos Maria viene prima di ogni altra cosa al mondo.