Luigi Di Maio e la difficile prova costume in vacanza in Sardegna con la fidanzata Virginia Saba

Luigi Di Maio non brilla troppo nella prova costume in vacanza in Sardegna a Poltu Quatu, Costa Smeralda, insieme alla fidanzata Virginia Saba. Sorpreso dai fotografi di “Chi”, le immagini vacanziere del vicepremier non hanno entusiasmato i sostenitori abituati a vedere il 33enne politico in giacca e cravatta.

Anticipate dall'account Instagram del periodico, le foto del leader dei Cinque Stelle hanno innescato commenti non incoraggianti né sulla forma fisica durante le attività al mare né sull'abbigliamento a terra. Migliori i commenti sulla fidanzata di cui il vicepremier ha recentemente detto di «essere innamorato».