Luciana Littizzetto, dal matrimonio alla separazione fino all'adozione dei figli: chi è la comica ospite a Verissimo

Nel giorno dell'epifania, Canale 5 riproporrà alcune delle interviste più belle di Verissimo dello scorso anno.

Tra queste, anche quella a Luciana Littizzetto, andata nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso settembre in occasione della sua partecipazione a «Tù sì que vales».



Luciana Littizzetto: gli esordi

Luciana Littizzetto è nata a Torino il 29 ottobre 1964 (ha 59 anni). La comica, attrice, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva, umorista, scrittrice, opinionista, cabarettista, doppiatrice è stata anche un'ex insegnante italiana. Nata da Pietro Littizzetto e Antonietta Dezzutto, originari di Bosconero, è cresciuta nel quartiere torinese San Donato, dove nell'omonima via i genitori gestivano una latteria. Dopo essersi diplomata in pianoforte nel 1984 presso il Conservatorio G.

In quegli anni, inoltre, Luciana collabora con Gioventù Operaia, il mensile della GiOC (movimento a cui aderisce in quel periodo), su cui pubblica i suoi primi articoli, per lo più sul mondo della scuola o recensioni musicali e cinematografiche, in cui è già percepibile lo stile ironico e disincantato che in seguito caratterizzerà il suo lavoro nello spettacolo. Nel frattempo, si laurea in materie letterarie presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Torino, nel 1990.

La carriera tra cabaret e tv

Tra cabaret e piccole parti in film, Luciana si ritaglia uno spazio in TV diventando popolare grazie a trasmissioni storiche, come Mai dire gol (1998-2000) e Quelli che il calcio (2000-2001),la sua ironia scanzanatoria colpisce. Negli stessi anni pubblica libri per Mondadori e diventa speaker prima per Radio 2 e poi per Radio Deejay, dove dal 2004 conduce “La Bomba”. Dal 2005 entra a far parte del cast di “Che tempo che fa”al fianco di Fabio Fazio, che affianca anche nella conduzione del Festival di Sanremo 2013. Premiata nel 2014 come “miglior personaggio femminile dell’anno” con il premio Regia Televisiva, da gennaio 2015 è chiamata a far parte della giuria del talent show Italia’s Got Talent.

La separazione (dopo 20 anni) dal suo compagno

Dal 1997 al 2018 Luciana Littizzetto è stata legata al musicista Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Pur non essendosi mai sposati (l’attrice non ha mai fatto segreto di essere contraria al matrimonio), insieme hanno deciso di adottare due bambini. Circa i motivi che hanno portato alla rottura la stessa comica rivelò qualcosa in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: «Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale». Ma la comica preferisce mantenere riservo sulla sua vita sentimentale.

I figli adottivi

I figli adottati dalla Littizzetto e dall'ex compagno si chiamano Vanessa e Jordan. La conduttrice a La Repubblica ha raccontato: «All’inizio non è facile: tu non sei preparata e non lo sono loro, vanno in una casa che non conoscono, in comunità non hanno spazi esclusivi». ha raccontato delle difficoltà di neo-genitori e figli adottivi: «I ragazzi in affido si fidano poco, hanno le spine, si rischia di farsi male entrambi. Poi, col tempo, non sai quanto ce ne vorrà, le incomprensioni si superano. I genitori di Vanessa e Jordan hanno perso la patria potestà, ce l’ha il comune di Torino. Io ho la tutela: se vorranno a diciotto anni potranno aggiungere al loro cognome il mio».

Lei li chiama “figli nati dal cuore”; una definizione molto bella, arrivata solo dopo molti anni di silenzio in cui ha cercato a tutti i costi di proteggerli dall’invadenza dei media e degli indiscreti. Luciana Littizzetto ha raccontato a Elle anche com’è stato il primo incontro con loro, in un paesino nella provincia di Pavia. «Quando ho visto tutti quei bambini, uno diverso dall’altro, ho iniziato a piangere come una fontana. Prima di incontrare i miei, ho dovuto chiudermi in uno stanzino per tornare in me».

Perché la scelta dell'affido?

«Non avevo il mito della maternità a ogni costo, la voglia di ventre gonfio e quelle cose lì – ha raccontato in un’intervista per Elle – Però avevo una spinta sociale. Tutto è partito da lì, poi l’affido è diventato maternità. Prendi con te questi ragazzi e impari a riconoscere il loro odore, i loro lineamenti, la loro pelle e farla diventare in qualche modo tua». Ora sono cresciuti e i tre sono molto legati. Attualmente Vanessa ha 28 anni e vive a Torino come la mamma; mentre Jordan ha 25 anni e si divide tra l’Italia e la Spagna, lavorando anche dietro le quinte di alcuni programmi televisivi per La7 e Tv2000.

Chi sono Vanessa e Jordan

Vanessa e Jordan sono fratello e sorella di origine macedone, e Luciana Littizzetto li ha avuti in affido da quando erano piccoli, 12 anni lei, 9 lui. Ha parlato di questa esperienza totalizzante nel sui libro Mi fido di te, ma anche in un’intervista a Verissimo: «Erano in comunità da tanto tempo perché si preferisce non dividere fratello e sorella, essendo l’unico legame strutturato. Anche lì mi sono detta che era destino. L’incontro è stato molto emozionante, era pure un affido, che è diverso dall’adozione, perché poteva essere temporaneo. Ogni storia di affido è diversa, quindi bisogna essere molto elastici. Abbiamo visto due ragazzi che si pestavano come fabbri, ora continuano a farlo…».

Il (chiacchierato) patrimonio

Più volte si è parlato del compenso e dei guadagni di Luciana Littizzetto che, insieme ad altri come Fabio Fazio, sono spesso finiti al centro della bufera a causa delle cifre elevate da parte di Rai. Stando a quanto riportato da Ansa, per il monologo satirico a Che tempo che fa, la comica avrebbe guadagnato 800mila euro a stagione. Torinese doc, Luciana Littizzetto vive insieme ai suoi due figli a Torino, precisamente nel quartiere Borgo Po (come riportato da Marcopolo.tv), lo stesso che è stato scelto da Cristiano Ronaldo dopo il suo arrivo alla Juventus. Della sua abitazione non ci conoscono molti dettagli, se non che ha un bellissimo terrazzo che guarda la città, arricchito di piante sempreverdi e di fiori coloratissimi.

Fazio e Littizzetto sposi: le “nozze” a Sanremo 2014

Sposi, ma solo «finché Sanremo non li separi». L'ultima serata del Festival di Sanremo 2014 si apre con il matrimonio tra Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. A unirli in nozze, il Don Matteo della Tv. Che si rivolge a lui: «Vuoi prenderla come tua sposa»? Fazio: «A parte che c'è mia moglie. La conosco da tanto tempo, ho tentennamenti». Terence Hill lo minaccia allora mostrandogli una pistola. Lei: «Sono già fidanzata con Peppone (Vessicchio, ndr), faccio la tua perpetua piuttosto che sposare lui». Don Matteo: «Non devi più dire parolacce, però». «Neanche pirla posso più dire?». Al lancio del bouquet in platea, lo prende al volo Alba Parietti.