Lucia Azzolina a Sperlonga, ecco le foto in costume in spiaggia del ministro dell'Istruzione

A dieci giorni dalla gita domenicale di Lucia Azzolina a Sperlonga (Latina) spuntano su “Diva e Donna” gli scatti della ministra in bikini. Come raccontato dai vicini di ombrellone al lido “Il Pirata”, la numero uno dell'Istruzione in Italia era sola, con un elegante due pezzi blu, i capelli sciolti e lo smalto rosso fuoco. A farle compagnia solo un libro e una rivista.

Nonostante le due guardie del corpo presenti e la riservatezza che caratterizza la spiaggia di Bazzano, un paparazzo è riuscito a immortalare alcuni momenti della giornata di relax: un tuffo, una passeggiata a riva e un bagno di sole di un paio d'ore.



Le uniche foto della Azzolina in costume?

La Azzolina tornerà a Sperlonga?

“Le uniche foto indella ministra dell'Istruzione” strilla in prima pagina “Diva e Donna” anche se, in effetti, qualche altra foto un po' datata era già uscita. L'ultimo numero della rivista, in edicola fino al 14 luglio, è andato a ruba tra i numerosi fan della bella pentastellata anche se il triangolo d'amore tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi le ha rubato in parte la scena.Difficile prevedere se latornerà aanche se, data la calorosa accoglienza ricevuta, un bis non è escluso.

La Perla del Tirreno, del resto, si conferma una delle più belle località italiane a due passi dalla Capitale: una destinazione paradisiaca, quindi, ma anche comoda per chi, come la ministra, sta lavorando sodo per la ripartenza del mondo scolastico.

Nel frattempo i vip affollano le acque più cristalline del Lazio: tanti volti noti del piccolo e del grande schermo stanno facendo la loro comparsa, oltre che a Sperlonga, anche a Sabaudia, San Felice Circeo e Ponza.

Il 2020, insomma, ha decisamente riportato in auge le spiagge italiane, da sempre universalmente riconosciute come tra le più belle e accoglienti del mondo.



