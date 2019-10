di Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Litigavano tantissimo, come tutte le coppie, ma arrivare alla violenza come ha detto Eva… Lucas è un tipo che trattiene, trattiene, trattiene e si sfoga a parole». É la madre di Lucas Peracchi,, a Domenica Live con il figlio, ad aggiungere nuovi dettagli alla storia che vede protagonisti, il fidanzato, appunto,che accusa il giovane di essere stato violento con la figlia e di impedirle di parlare con lei.fa risentire alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla Henger. «Sono stata molto male quando ho sentito quelle cose. Le ho sentite, la prima volta, qui da te», commenta Bonnie. Lucas si inserisce nella conversazione e commenta: «Ho passato un periodo brutto, in cui sono stato male la persona cui tengo di più, mia madre ha avuto un problema, era normale che non fossi di buonumore tutti i giorni».A spiegare l’accaduto è Bonnie: «L’anno scorso ho avuto un tumore al seno, fortunatamente benigno, a ottobre un altro intervento. Memi era a casa da me». La conduttrice fa riascoltare, una per una, le accuse di Eva Henger e si parla pure della telefonata tra le due mamme.«La telefonata è stata molto lunga, abbiamo parlato tanto - ricorda Bonnie - Mi ha detto che Lucas l’aveva offesa, le ho chiesto scusa. Lei ha detto che non riusciva a parlare con la figlia, io ho mandato un messaggio a Memi per dirle di parlare con sua mamma. Nella lunga telefonata, Eva ha detto che risolveva i problemi in tribunale, come era abituata a fare».Lucas non nasconde di aver insultato Eva: «Non è che mi sono alzato una mattina e ho detto: faccio giardinaggio, vado a fare spese e insulto Eva. Era una risposta ad altro».Nei giorni scorsi, era uscita la notizia che il giovane avrebbe denunciato la madre della compagna, Lucas smentisce: «Non ho denunciato Eva Henger. Ho raccolto i materiali per la diffamazione, ma non ho fatto nulla, anche perché vedo la sua volontà di chiedermi scusa».fa riascoltare le dichiarazioni del fratello di Mercedesz,pone la domanda chiave: perché Eva avrebbe fatto tutto questo? «Eva ha voluto fare show - afferma Lucas - perché se tua figlia viene veramente picchiata, tu voli dai carabinieri, non fai: ora vediamo, adesso decido. Adesso, basta. Mi ha rovinato la vita. Ora ho l’etichetta di quello che picchia le donne, ma chi me la leva?». Bonnie aggiunge: «Lucas è impulsivo, non è violento».Barbara D’Urso lancia la proposta: «Domani sera sarò in trasmissione, in diretta.». La risposta del giovane è chiara: «, però ho bisogno delle sue scuse pubbliche, io non picchio le donne. Se io ho sbagliato qualcosa, sono pronto a fare le mie scuse. Voglio però le scuse, io faccio il personal trainer con molte donne, alcuni hanno chiamato per chiedere perché mi facevano lavorare. Perché io devo perdere tutto? Io non picchio le donne».Bonnie aggiunge: «L’unico modo è trovarsi tutti e quattro, ma faccia a faccia». Lucas rilancia: «Non era meglio farlo prima, prima di avvertire i giornali?». In chiusura si parla anche di Briciola, cane di Mercedesz, poi lasciato a Eva, che secondo Lucas lo avrebbe tenuto in uno stanzino perché era brutto. Eva ha smentito tutte le accuse. La cagnolina adesso è a casa con Mercedesz e Lucas.«Quando ho visto la cagnolina, era spaventatissima - commenta Bonnie - nascondeva il cibo, mangiava sottoil tavolo, abbiamo preso le forbicine per le unghie, era terrorizzata, l’abbiamo portata dal veterinario che per tagliarle le unghie l’ha dovuta sedare. Adesso la cagnolina sta benissimo. Sono la nonna di Briciola, le voglio un bene da matti. Ho sofferto molto a vederla appena arrivata».Chiusa la parentesi, si torna a parlare del rapporto tra la coppia e Eva Henger. «Quando è scoppiata questa storia, ho pianto, non quando ho chiesto scusa a Eva - conclude Bonnie - queste accuse sono state veramente esagerate, io spero comunque facciano la pace».