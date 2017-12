Luca Argentero e Raz Degan inseparabili, Cristina Marino gelosa: "Lo aspetta alzato tutte le notti"

Con il mio amico #producer of #THELASTSHAMAN cercando di trovare il modo migliore per farvi vedere il film prima possibile! @lucaargentero thelastshaman.com-> link in bio Un post condiviso da Raz Degan (@raz_degan) in data: 30 Apr 2017 alle ore 06:20 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Sembra essere nata una grande amicizia fra, che ha prodotto all’ex isolano un docu-film.A fare le spese di questa nuova amicizia però sarebbe la fidanzata dell’ex gieffino oggi attore, la giovaneche già si lamentava di vederlo poco per via degli impegni lavorativi: “Continua alla grande – spiega “Novella2000” - ma può far danni, l’amicizia tra Luca Argentero e Raz Degan: il primo ha prodotto L’ultimo sciamano il docu-film diretto proprio da Degan e da quel momento è nata tra i due un’amicizia davvero forte.Si dice che, attuale compagna di Argentero, cominci a reclamare la presenza del compagno al suo fianco: lo aspetta alzata tutte le notti!”