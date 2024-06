Luca Argentero, il dramma segreto: «Ha aspettato che Myriam Catania uscisse dal coma in ospedale per 10 giorni. Il suo amore l'ha fatta guarire»

La storia d'amore tra Luca Argentero e Myriam Catania è finita già da molti anni.

Entrambi si sono fatti un'altra vita, con i loro rispettivi compagni e hanno anche allargato la famiglia con figli. Lui con l'attrice e imprenditrice Cristina Marino, con la quale ha due figli, Nina Speranza e Noè Roberto, lei con il pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio, Jacques, nel maggio 2017.

La fine della loro storia d'amore segnò tanti, soprattutto perché quel legame che li univa sembrava indistruttibile. A distanza di qualche anno, la mamma di Myrian, Rossella Izzo, ricorda un episodio molto toccante di uno dei momenti più difficili della figlia.

Il racconto di Rossella Izzo

Rossella Izzo e Myriam Catania sono state ospiti in una delle ultime puntate di "La volta buona" e hanno ricordato il terribile incidente in moto di Catania e dei 10 giorni in coma. Accanto a lei, sempre Luca Argentero.

«Luca ha aspettato per quasi dieci giorni in ospedale, quindi in clinica: è rimasto sempre fuori. E quando Myriam ha potuto vederlo e gli ha chiesto con un filo di voce: “Mi aspetti?”, lui le ha risposto: “Per tutta la vita”. Luca è stato molto, molto caro: le è stato vicino in una maniera incredibile. Credo che abbia particolarmente contribuito alla guarigione di Myriam. L'amore ti fa guarire, è proprio un balsamo benefico», ha raccontato Rossella, tra commozione e gratitudine per quell'uomo che oggi non è più il compagno della figlia, ma che ha saputo trattarla come una principessa, non mollando mai il suo capezzale quando aveva più bisogno di lui.