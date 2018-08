Luca Argentero e Cristina Marino, crisi rientrata: sexy vacanze a Mykonos

•90’s• #babyme Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: Ago 4, 2018 at 1:55 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MYKONOS –vola a Mykonos cone smentisce la voci di crisi. Da qualche tempo infatti gli esperti di gossip riportavano una Cristina assai arrabbiata per i numerosi impegni di lavoro del fidanzato, che per tutta risposta le ha regalato una romantica vacanza sotto al sole dell’isola greca.I due sono stati fotografati da “Nuovo” in spiaggia, con la Marino che sfoggia unche Luca sembra apprezzare molto. Cristina, 27 anni, è stata protagonista del talent “Dance, dance, dance”, mentre Argentero a breve inizierà la riperse del suo nuovo film, “Copperman – l’uomo di rame”.Intanto la ex (per 12 anni) di Luca, Myriam Catania, è in attesa del suo secondo figlio, a una anno dalla nascita di Jacques, dalla sua relazione col pubblicitario francese Quentin Kammermann.