Lory Del Santo in lacrime alla Vita in Diretta: «Sono andata in una crisi profonda...». Cuccarini commossa

Ultimo aggiornamento: 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sugli ultimi aggiornamenti.Oggi, l'attrice veneta, ospite del salotto di Rai 1, si è raccontata a cuore aperto a Lorella Cuccarini, parlando dei suoi grandi amori. Dalla storia con Eric Clapton al fidanzato attuale Marco Cucolo.Ma a far commuovere Lory Del Santo, una domanda della conduttrice: «Hai ancora qualche sogno da realizzare?». L'attrice, con gli occhi rossi di commozione, replica: «Bisogna avere sempre qualche sogno, altrimenti la vita muore. Io sono andata in una crisi profonda quando pensavo di non aver più niente da fare qui e di dover solo aspettare la fineAuguro a tutti di avere sempre qualcosa da realizzare».E in merito all'epidemia di covid, Lory Del Santo conclude: «Durante la quarantena, il mio fidanzato era terrorizzato, non usciva neanche a fare la spesa. Io ero timorosa, ma non terrorizzata.». Lorella Cuccarini si commuove.