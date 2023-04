Lorella Cuccarini, la figlia Chiara Capitta fa coming out: «Potrei innamorami di un ragazzo così come di una ragazza»

Chiara Capitta, la figlia 22enne di Lorella Cuccarini, fa coming out. La giovane ha risposto su Instagram alle domande di alcuni follower circa il suo orientamento sessuale: «Sei etero?», «Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?», «Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?». Chiara Capitta ha così deciso di fare chiarezza: «Non ho mai amato le etichette - ha scritto -. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza». Insomma, il pensiero della 22enne sull'amore è chiaro: quello che conta, per lei, sono solo i sentimenti, al di là di ogni distinzione di sesso.

Chi è Chiara Capitta

Chiara Capitta è una dei quattro figli di Lorella Cuccarini e del marito Silvio Testi Capitta. È nata il 2 maggio 2000 e nella vita fa la calciatrice: è tesserata fin da quando aveva 12 anni con la Roma Calcio Femminile. Da piccola ha frequentato la St. George’s British International School di Roma, dove ha imparato a parlare perfettamente in inglese. Nel 2019 si è iscritta in Business administration alla European School of Economics. Oltre a giocare a calcio, Chiara Capitta lavora come social media manager e ha fondato una sua agenzia che si occupa di digital strategy e brand identity.

Ma il pallone è la vera passione della giovane. Ha cominciato a giocare a 6 anni, venendo aggregata a formazioni maschili. All'età di 12 anni, come detto, è entrata nel settore giovanile della Roma Calcio Femminile. Dopo la trafila fra Giovanissime e Primavera (dove ha indossato anche la fascia da capitano), Chiara Capitta ha esordito in Serie B. Ha inoltre giocato con la Nazionale Under 15 e per la Rappresentativa del Lazio.