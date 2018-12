Loredana Lecciso su Al Bano e il Natale con Romina Power: «Non chiudo la porta a nessuno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il giorno di Natale». Lo ha detto, ospite di, in merito alla recente intervista nella qualeha affermato di voler trascorrere il Natale con tutta la sua famiglia, coinvolgendo quindi anche l’ex moglieAlla conduttrice, che le chiedeva se fosse disposta ad accogliere la Power nel giorno di Natale,ha risposto: «Se questo può rendere Al Bano felice, lo farei. Chiaramente le mie felicità e i miei desideri sono altri, però potrebbe starci anche questo». La Lecciso, infatti, ha raccontato anche di aver “sempre sognato la classica famiglia, con un papà, una mamma e dei figli, però ciò non è accaduto e cerco di adattarmi e adeguarmi ai ritmi e agli equilibri di una famiglia molto allargata come la nostra”. Al di là della vita privata e della famiglia,, però è anche seguitissima sui social e nel corso della lunga intervista non ha negato di esser stata, talvolta, presa di mira dagli haters. «Io non inveisco contro queste persone che si esprimono a volte anche in maniera forte – ha spiegato –. Secondo me, dietro tutto ciò, c’è un malessere interiore: una persona felice non riesce ad esprimere sentimenti negativi nei confronti di altre persone. C’è molta comprensione da parte mia, io non attacco queste persone. Mi fanno tenerezza».