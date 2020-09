Loredana Bertè in minigonna: «La mia divisa di emancipazione femminile»

Ultimo aggiornamento: 15:28

Non è ancora una signora. Loredana Bertè rinnova il suo messaggio, lo stesso della canzone scritta insieme a Ivano Fossati nel 1982, stavolta con un post su Facebook . E una foto, lei in minigonna con il suo sguardo penetrante e inconfondibile: «Quando andavo al liceo arrivavo con la minigonna e 2 pennelli in tasca, quando giravo in bici le auto si tamponavano perché gli autisti si giravano a guardarmi. All’epoca la minigonna era considerata scandalosa ma io ne ho fatto la mia DIVISA DI EMANCIPAZIONE FEMMINILE. Ognuno è libero di vestirsi come vuole, essere chi crede ed amare chi sceglie di amare». E poi un "grazie" a Mary Quant, la creatrice della mini gonna. Tantissimi i messaggi, i cuori, i pollici blu all'insù per l'artista calabrese. Quella per cui "la guerra non è mai finita".