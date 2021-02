Live non è la D'Urso, Abraham Garcia: «Io ed Elettra Lamborghini come cane e gatto. Giulia Salemi? Voglio riconquistarla»

Abraham Garcia è una star in Spagna, ha vinto anche l'Isola dei Famosi, ma è molto conosciuto in Italia per essere l'ex di Elettra Lamborghini e Giulia Salemi. Simpatia e muscoli in bella vista, che non ha problemi a mostrare su Instagram e lascia intravedere anche in studio durante Live non è la D'Urso: «Sono magro ma qualche muscolo ce l'ho è vero! Ho partecipato a diversi programmi in televisione in Spagna, sono stato anche campione di motocross, però adesso mi conoscono come Tanga Boy, motivo per cui poi sono diventato anche influencer su Instagram. Mi piacerebbe però diventare attore, tra poco girerò un film negli Stati Uniti» ma è l'amore ad aver portato alla ribalta il suo nome in Italia, due storie in particolare: quella con Elettra Lamborghini, con cui ha avuto un flirt durante un reality, e con Giulia Salemi, che dichiara di amare ancora, e vorrebbe rientrare nella casa del GF VIP per riconquistarla.

Il racconto del presentatore in diretta: «Elettra è una mia cara amica, insieme però siamo come cane gatto. Giulia per me è speciale, è la donna che ho sempre nella mia testa. È stata molto carina con me, non è assolutamente una donna come le altre. Lei è tutta la mia vita, la ricorderò per sempre sono arrivato per la prima volta a Milano solamente per vedere lei. Si può dire che abbiamo avuto una relazione in passato, ma dopo cinque anni non stiamo più insieme. Io sono felice se Giulia è felice con questa nuova relazione che ha, ma se non è felice della relazione che ettaro sono qui per questo. Rientrerei nella casa del GF per riprenderla, ma solo se lei non è felice con il suo nuovo ragazzo nella Casa del GF VIP».

Interviene poi Vladimir Luxuria, con una domanda maliziosa, insinuando che le attenzione del modello per Giulia Salemi siano dettate, più che dall'amore sincero, da un desiderio di popolarità. La risposta di Garcia non si fa attendere: «Non sono quattro anni che non ci vediamo, ci siamo visti poco fa, due anni fa all'incirca l'ultima volta. A volte nella casa non la vedo felice. Con me era sempre felice, forse perché non abbiamo passato tanto tempo insieme. La nostra relazione a distanza è durata quattro anni. Siamo state molte settimane di seguito insieme però, due anni fa l'ultima volta».

Ultimo aggiornamento: 1 Febbraio, 09:38

