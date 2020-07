Lino Guanciale si è sposato: matrimonio fra pochi intimi con la compagna Antonella Liuzzi

Lino Guanciale si è sposato. L'attore è convolato a nozze con la compagna Antonella Liuzzi. Lo rivela Noci Gazzettino (testata del comune in provincia di Bari dove è nata Antonella Liuzzi), che parla di un matrimonio in forma privata, alla presenza di pochi intimi, celebrato ieri in Campidoglio a Roma. Lino Guanciale è uno dei protagonisti de "L'Allieva", serie Rai di grande successo con Alessandra Mastronardi. Antonella Liuzzi è una docente universitaria, insegnante nei master Bocconi a Milano, città dove ha conosciuto l'attore.

