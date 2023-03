Licia Colò torna single dopo 20 anni di matrimonio: «Io e mio marito ci siamo lasciati»

Licia Colò - Dopo vent'anni di matrimonio con Alessandro Antonino, Licia Colò torna single. Lo annuncia lei stessa al settimanale Nuovo. «Io e mio marito ci siamo lasciati». È questo uno dei titoli in prima pagina del giornale. Licia Colò, 60 anni, e Alessandro Antonino, pittore di 11 più giovane si erano sposati nel 2004 dopo un colpo di fulmine un fidanzamento di tre mesi. Insieme hanno avuto una figlia: Liala.

«Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio — disse Licia Colò in una intervista —. Mio marito e io siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita. Questo fa in modo che il nostro dialogo sia sempre stimolante e divertente. Quando io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio».

Licia Colò dal 1987 al 1994 è stata insieme al tennista Nicola Pietrangeli. Poi era stata legata al cameraman di Mediaset Carlo Brotto. E ancora nel 2004 si è sposata con Antonino.