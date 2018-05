Leonardo Di Caprio "in incognita" con la nuova fiamma Camila Morrone

di Paolo Travisi

Cercava di passare inosservato tra la folla, con felpa anonima, cappuccio sulla testa ed occhiali da sole. Ma il travestimento del premio Oscar, Leonardo Di Caprio, non è servito a metterlo al riparo da occhi indiscreti. Qualche settimana fa, l'attore americano, è stato ripreso in un filmato amatoriale, al Festival di Coachella, in California, in compagnia di una ragazza. Il video, diffuso dal sito americano specializzato in gossip, TMZ sembrerebbe confermare le voci che lo vorrebbero fidanzato con Camila Morrone, modella appena ventenne di origine argentina, molto popolare su Instagram.



I due, circondati da un gruppo di amici, sono molto vicini e lei gli accarezza la testa. Il gesto è bastato ai siti di gossip per incoronare Morrone, come nuova fidanzata della star di Titanic. Stavolta c'è un particolare curioso in più rispetto al passato. Non è bionda come tutte le fidanzate precedenti di Di Caprio, ma mora. E questo è solo un dettaglio. La curiosità invece, riguarda la madre della modella, Lucila Solà, che dal 2005 è la compagna di uno dei mostri sacri di Hollywood: Al Pacino.



Ed infatti c'è una foto che Morrone ha postato su Instagram, quando bambina, era seduta vicino ad Al Pacino che stava aspettando il suo turno sul set di un film. Camila Morrone, viste le conoscenze di famiglia, ha tutte le intenzioni di avviare la sua carriera nel mondo del cinema. Infatti se come modella può già vantare di aver lavorato per il catalogo di Victoria's Secret, sul grande schermo è apparsa nel film Bukowski, diretto da James Franco e nel remake de Il Giustiziere della Notte, al fianco di Bruce Willis. Ovviamente Di Caprio non smentisce, ne conferma la storia, ma il tenero video a Coachella, non sembra lasciare dubbi.

