Lenny Kravitz: l'ex moglie Lisa, il tradimento con Madonna, la figlia Zoe e la castità da 9 anni

Lenny Kravitz, 60 anni appena compiuti (il 26 maggio) si è esibito a Wembley il primo giugno prima della finale di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid. La notizia? È single e casto da nove anni.

L'ex moglie

Il divorzio dall'attrice Lisa Bonet è arrivato nel 1993, dopo il tradimento di lui con Madonna. Momento in cui era diventato un “donnaiolo”. Nel 1991 frequentò Kylie Minogue, tra il 1992 e il 1997 ebbe una storia con Vanessa Paradis, ex di Johnny Depp, nel 1998 visse un breve flirt con Natalie Imbruglia. Poi arrivò Nicole Kidman. L'attrice, reduce dal matrimonio finito con Tom Cruise, si legò al rocker americano tra il luglio del 2003 e il gennaio del 2004. Una storia che all'epoca rimase nell'ombra: i due, oggi grandi amici, iniziarono a parlarne solo dieci anni dopo. Subito dopo altre due brevi storie: nel 2004 con Marisa Tomei (molto amica dell'ex moglie Lisa Bonet, nonché madrina della loro figlia Zoe) e nel 2005-2006 con Michelle Rodriguez. Oltre a cantanti e attrici, il rocker ha “collezionato” diverse modelle, fra le quali Kate Moss, che frequentò nel 1999, e Adriana Lima, tra il 2002 e il 2003. Nei mesi scorsi si era parlato di un nuovo amore con la cantante: Mariah Carey, sua amica da una vita, e single dallo scorso dicembre, ma sembra dalle sue dichiarazioni che non sia così.

La castità

Ma da nove anni è cambiato tutto. Ha intrapreso un "viaggio spirituale” che non prevede amori mordi e fuggi: “Aspetto l'anima gemella”. Una scelta maturata quando si è reso conto che era diventato come suo padre, il produttore Sy Kravitz, che più volte per concedersi avventure occasionali aveva tradito sua madre, l’attrice Roxie Roker. Lenny ha capito che non voleva ripetere gli errori del padre. Cambiare, però, non è stato facile: “Ci sono voluti anni di disciplina per fare in modo che i miei desideri non avessero la meglio su di me”.