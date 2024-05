Laura Pausini, la mega festa di compleanno per i 50 anni della star: gli ospiti vip, il concerto privato per i fan e i look

Laura Pausini ha compiuto 50 anni. Nella giornata di giovedì 16 maggio, tanti personaggi del mondo della musica e della televisione hanno voluto fare gli auguri a una delle cantanti più influenti di Italia. Tra storie e omaggi sui social, la cantante - da poco tornata da un tour nell'America Latina - ha condiviso tutto sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato anche il mega party che ha organizzato per festeggiare il suo compleanno. O meglio, mega concerto. Perchè Laura Pausini ha deciso di passare il suo giorno speciale insieme ai fan, realizzando un evento che ha fatto tremare le mura dei Magazzini Generali di Milano.

Il Birthday PAUrty

"Birthday Paurty".

Era questa la frase stampata sulle magliette dei musicisti della band di Laura Pausini. Un gioco di parole simpatico, ma che, senza volerlo, ha suggerito l'enorme successo che ha avuto la festa. Anche nel giorno del suo compleanno, Laura ha deciso di passarlo insieme alla musica e alla sua grande famiglia, organizzando un concerto aperto soltanto al fan club e ad alcune celebrità.

All'evento privato hanno partecipato più di cento persone, che hanno potuto assistere alla cantante, che per l'occasione ha indossato un elegante tailleur nero su cui sono stati ricamati, su un lato, i lineamenti del suo viso, cantare i brani più celebri dei suoi 30 anni di carriera.

Tutte le celebrità

Al concerto non hanno preso parte soltanto i fan, ma anche diversi volti della musica italiana. Dalle storie pubblicate su Instagram, ai festeggiamenti erano presenti il rapper Lazza, che da poco ha annunciato di diventare papà. Seguito da Noemi, reduce dal concerto sotto la pioggia di Milano e anche Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro. Giuliano e Laura sono legati da una profonda amicizia, nata sotto le note di Sono solo nuvole, brano realizzato nel 2019.

Ma non solo, al taglio della torta c'erano anche Annalisa e Gabbani, che ha preso la mano di Laura per cantare insieme a lei "tanti auguri".

Il taglio della torta e il regalo di Vogue

Dopo il concerto, Laura Pausini ha voluto tagliare la torta insieme alla famiglia e ai cantanti invitati alla festa. Sul dolce, dal gusto di panna, cioccolato e fragole, è stata messa una foto della cantante con sopra scritto "buon compleanno".

E come ogni compleanno che si rispetti, dopo il taglio della torta ci sono stati i regali e la cantante ha ricevuto un dono speciale da Vogue. La rivista, per festeggiare i suoi anni, le ha voluto inviare una cornice contenente una sua foto in prima pagina. La cantante ha apprezzato molto l'idea del giornale, tanto da convidere sui social la gioia nel vedere il quadro nelle sue mani.