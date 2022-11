Laura Freddi, la dedica sul libro di Bonolis gliela fa Sonia Bruganelli: «Non sono venuta per Paolo». Cosa è successo

Laura Freddi alla presentazione del secondo libro di Paolo Bonolis, ma la dedica sulla prima pagina di "Notte fonda" gliela fa Sonia Bruganelli. Tra la ex ragazza di Non è la Rai, per anni legata sentimentalmente al conduttore di Avanti un altro, e l'opinionista del GFVip e attuale moglie di Bonolis il rapporto è più affiatato che mai. «Sono venuta solo per questo, non per Paolo»: scherza così Laura Freddi in una storia pubblicata su Instagram in cui documenta il momento dell'autografo della Bruganelli. Nella dedica si legge: «Alla mia dolce, tenera, bellissima amica». E a testimonianza del clima affettuoso che il trio è riuscito a costruire negli anni, anche l'abbraccio di Bonolis alla Freddi prima di salire sul palco affiancato dalla Bruganelli.

Ma tra le due non sono state sempre rose e fiori. La moglie del conduttore è nota per la sua schiettezza e durante una puntata di Oggi è un altro giorno aveva avuto modo di dire alla conduttrice Serena Bortone (mentre sedeva accanto a Laura Freddi): «Adesso la vedi che c'ha un po' di rughette, ma questa a vent'anni era 'na fregna pazzesca. Io ero alta un barattolo, ai tempi i giornali continuavano a ripetere che si erano lasciati e io l'ho odiata per un sacco di tempo. Poi l'ho conosciuta e mi sono detta: 'Ah così è... è un gattino'. E non l'ho odiata più».