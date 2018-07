Laura Chiatti, sul set spunta il pancino "misterioso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Un pancino sospetto per Laura Chiatti. L’attrice, sposata col collega Marco Bocci, è stata sorpresa su un set nella Capitale durante una pausa di lavorazione di uno spot pubblicitario.LEGGI ANCHE: Marco Bocci, torna il sorriso dopo il ricovero: felice al parco con Laura Chiatti e i figli​ Vestito leggero e assistente al seguito, Laura impegnata in una conversazione telefonica svela un pancino alquanto sospetto. Le forme sembrano da futura mamma, come dimostrano le immagini di “DiPiù”, anche se le rotondità potrebbero essere soltanto un trucco per esigenza di scena.Per ora non è dato sapere, anche se Lura ha sempre confidato di volere una famiglia numerosa e se fosse incinta questo sarebbe il terzo figlio dopo Enea, nato nel 2015 e Pablo, venuto alla luce l’anno successivo.