Laura Chiatti scatenata sulle note dei The Giornalisti: il balletto improvvisato fa il boom di like

«Ti mando un vocale, di 10 minuti...», e Laura Chiatti impazzisce. Il marito Marco Bocci ha condiviso su Instagram un video della bella attrice che, mentre torna in macchina con un caffè, si mette a ballare non appena sente le note dell'ultima hit dei The Giornalisti.LEGGI ANCHE Laura Chiatti, sul set spunta il pancino "misterioso" Laura non solo sa la canzone a memoria, ma improvvisa un balletto di tutto rispetto prima di salire in macchina, sotto gli occhi divertiti del marito e dei figli.