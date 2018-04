Lapo Elkann, Ferrari distrutta da fermo: il danno da 30mila euro Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

senza compiere un metro per. Incidente da fermo a Milano per il rampollo di casa Agnelli. In compagnia della gallerista Gala Kalchbrenner, aveva appena parcheggiato la suain zona Fiera quando ha aperto la portiera senza guardare nello specchietto e accorgersi che una Yaris, proprio in quel momento, stava passando ad alta velocità. Il risultato?L'utilitaria ha centrato in pieno la portiera della fuoriserie di, distruggendola. A riferire la disavventura la rivista '', che ha pubblicato in esclusiva anche una foto dell'auto danneggiata, un bolide personalizzato dipinto di una tonalità ribattezzata 'azzurro Lapo'. Secondo un carrozziere specializzato, consultato dal settimanale, il danno subito dalla Ferrari potrebbe superare i 30mila euro: "Solo il marchietto in ceramica col Cavallino costa duemila euro", ha spiegato l'esperto, per poi aggiungere: "E poi il colore speciale… Guardi, 30 mila euro mica bastano…"