Lando Buzzanca e la fidanzata Francesca: «Quarant'anni di differenza, ci sposiamo in primavera»

“In primavera cu sposeremo. Ancora non abbiamo deciso la data”,, celebre attore della commedia all’italiana sposerà in primavera la fidanzata, l’attrice e giornalista: “Non abbiamo ancora deciso la data ma di sicurò sarà fra Roma e Puglia”.Tra i due corrono 40 anni di differenza, dati gli 83 anni di Lando e i 43 di Francesca: “Ma non li sentiamo – ha spiegato la Della Valle a “Diva e donna” – siamo due bambini, c’è una grande complicità su tutti i fronti. L’ho presentato anche ai miei. E’ riuscito a emozionare mia mamma, una lady di ferro. Questa energia che lui emana ha conquistato anche mio padre”. Per ora non dormono insieme: “Solo dopo il matrimonio, io sono della vecchia guardia…”Per adesso non hanno ancora programmato il viaggio di nozze: “Voglio fare una crociera, lo porterò a Malta, ci tiene tanto Lando a conoscere la mia seconda terra. Non c’è mia stato. Nulla ci divide, solo una cosa. Io amo il cibo giapponese e lui no. Mon dieu! E’ una tragedia”.Oltre alle nozze, hanno anche progetti televisivi insieme: “Abbiamo una sit com nel cassetto con tanto di progetto e puntata pilota. Si chiama Casa Buzzanca. Racconta di noi, del nostro amore”.