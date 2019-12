Lamberto Sposini, la foto su Instagram con Cesara Buonamici commuove i fan

Lamberto Sposini, famoso giornalista e conduttore televisivo italiano, colpito tempo fa da un ictus che l'ha costretto a ritirarsi a vita privata, è tornato su Instagram con uno scatto che lo immortala insieme alla conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici, sua grande amica. «Cesara e le risate» è la didascalia della foto. Era da luglio che il giornalista non postava nulla. Il suo ritorno in pubblico ha commosso migliaia di fan che stanno inondando la sua pagina social di affettuosi messaggi di auguri di Natale.

I suoi fan hanno espresso gioia nel rivederlo sorridente e hanno colto l'occasione per augurargli un buon Natale. Un paio di giorni dopo è arrivata poi una nuova foto che lo ritrae insieme a un adorabile cucciolo di cocker., comparsa anche lei in una foto insieme a Sposini dato il rapporto di amicizia, ha commentato con un cuore lo scatto. La dolorosa vicenda dell’ictus che ha colpito Lamberto Sposini, poco prima dell’inizio di uno speciale de, ha avuto risvolti giudiziari. La figlia del conduttore e l’ex compagna hanno chiesto unalla, accusata di un colpevole ritardo nei soccorsi, arrivati poco meno di un’ora dopo il malore.

La questione si è protratta non poco, ma sembra che per il momento non si sia arrivati ad un accordo tra viale Mazzini e il giornalista. Lamberto Sposini è stato uno dei volti più noti della televisione italiana: prima alla guida del Tg1, è poi arrivato a Mediaset, dove ha preso le redini del Tg5 come vicedirettore. È infine tornato in Rai a La Vita in Diretta, diventando anche opinionista di Domenica In – L’Arena e giurato di Ballando con le stelle.





Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA