Lady Gaga fugge dai Critics' Choice Awards per assistere il suo cavallo morente

Premiata per la miglior canzone per "A star is born" Lady Gaga lascia la serata in anticipo per correre al capezzale del suo cavallo. Lady Gaga ha lasciato di corsa la cerimonia per i Critics Choice Awards, i premi assegnati ai migliori film e programmi televisivi da rappresentanti della critica statunitense, per assistere il suo cavallo in fin di vita.



La popstar e attrice è stata premiata per la categoria 'Best Song' (Shallow in A Star is Born) e 'Best Actress', miglior attrice per il suo ruolo in A Star is Born. Quest'ultimo premio è stato condiviso con Glenn Close (The Wife). Tuttavia subito dopo il suo discorso di ringraziamento, Gaga in lacrime ha annunciato che la sua cavalla Arabella è in fin di vita. «Il mio cuore esplode di orgoglio - ha detto - ma mi rattrista dire che ho appena saputo che il mio angelo, Arabella, sta morendo. Corre da lei per dirle addio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA