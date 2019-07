«Ho iniziato a truccarmi per essere forte come mia madre: così è nata Lady Gaga»

di Veronica Cursi

Quando ero giovane - scrive su Instagram - non mi sono mai sentita bella. E mentre lottavo per trovare un senso di bellezza sia interiore che esteriore, ho scoperto il potere del trucco. Ricordo di aver visto mia madre truccarsi ogni mattina, crogiolarsi nella luce del suo potere per indossare il suo viso più coraggioso, quello di una donna che lavorava sodo. Ho quindi iniziato a sperimentare il trucco come un modo per realizzare i miei sogni e imparare ad essere forte come mia madre. È stato allora che ho inventato Lady Gaga

.

Miss Germanotta si rivolge a tutte quelle donne che si sentono insicure nel proprio corpo, proprio lei che del trasformismo e delle maschere è diventata un'icona mondiale.

Ho trovato il supereroe dentro di me guardandomi allo specchio e vedendo chi volevo essere - racconta - A volte la bellezza non viene naturalmente dall'interno. Ma sono così grata che il trucco abbia ispirato un coraggio in me che non sapevo di avere. Ho scoperto la mia bellezza avendo la capacità di inventarmi e trasformarmi. Allora dissero che ero solo strana, ma in realtà, stava nascendo una nuova me

