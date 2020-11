Lady Diana, che cosa è successo al vestito da sposa della principessa del popolo dopo la morte?

Quando quel 29 luglio del 1981 arrivò alla Cattedrale di Saint Paul, gli occhi del mondo erano puntati su di lei: tutti erano curiosi di ammirare Lady Diana con suo meraviglioso abito nuziale. Un vestito fiabesco che incantò i milioni di telespettatori che da ogni parte del globo seguirono le nozze con il Principe Carlo. Ma dopo la morte della principessa del popolo, che fine ha fatto quell’abito? Nel suo testamento Diana ha scritto che doveva andare ai figli al compimento dei loro 30 anni e fino ad allora lo ha custodito il fratello Earl Spencer. Harry e William hanno così ricevuto in eredità un abito divenuto icona, famoso in tutto il mondo per quelle maniche a sbuffo e lo strascico lungo 8 metri.

